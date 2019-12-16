Астрахань, , 10:59 — REGNUM 35 водителей, находившихся за рулём в состоянии алкогольного опьянения или отказавшихся от освидетельствования, задержаны на дорогах Астраханской области за выходные 14−15 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

В выходные дни, а также вечером в пятницу, 13 декабря, астраханские инспекторы проводили профилактические рейды на дорогах. В результате в ходе рейдов задержаны 16 нетрезвых водителей. Ещё 17 задержанных водителей воспользовались правом отказа на прохождение медицинского освидетельствования.

Теперь им грозит лишение права управления автомобилем на срок до двух лет, общая сумма наложенных штрафов составит 990 тыс. рублей. Кроме того, в отношении двоих водителей возбуждены уголовные дела — ранее их уже задерживали в нетрезвом виде и привлекали к административной ответственности.