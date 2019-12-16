Екатеринбург, , 10:54 — REGNUM На дорогах Свердловской области по итогам 11 месяцев 2019 года количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей со стажем до двух лет, увеличилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По данным дорожной полиции в Свердловской области с начала года произошло 209 подобных ДТП, в которых погиб 21 человек и 309 граждан получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, одно из таких дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано в городском округе Каменска-Уральского 14 декабря. В тот день с управлением автомобиля не справился 18-летний водитель, получивший права за девять дней до аварии.

Отметим, что за минувшие выходные сотрудниками ГИБДД в регионе зарегистрировано всего 253 дорожных аварий, в результате которых погибли три человека и еще 46 получили травмы.

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