штат Уттар Прадеш, , 10:54 — REGNUM Студенты Лакхнауского университета в индийском штате Уттар-Прадеш сегодня, 16 декабря, попытались вынести протест против принятия новой версии закона о гражданстве за пределы вуза, что вылилось в массовые столкновения с полицией. Об этом сообщает издание The Week.

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Некоторые учащиеся начали бросать камни в полицейских. Однако стражам порядка удалось предотвратить действия митингующих. Полицейские закрыли ворота университетского комплекса и не позволили учащимся и преподавателям выйти в город, чтобы организовать протесты на улицах.

По словам представителям полиции, ситуация находится под контролем.

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Напомним, новый закон, предоставляющий гражданские права индусам и христианам, бежавшим на территорию Индии из соседних Бангладеш, Пакистана и Афганистана, вызвал волну недовольства в Индии.

Сначала протесты начались на территории восточного индийского штата Ассам, где было убито четыре человека, арестовано 175 и более 1,4 тыс. человек задержаны полицейскими. В результате действий полиции в Нью-Дели пострадали более сотни манифестантов.