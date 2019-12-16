Багдад, , 10:58 — REGNUM Правоохранительные органы Ирака арестовали пять человек, подозреваемых в убийстве ребенка в центре Багдада, об этом 15 декабря сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, 16-летний подросток был жестоко казнен манифестантами, обвинившими его в стрельбе по протестующим.

Ранее сообщалось, что подросток, находящийся в состоянии наркотического опьянения, якобы открыл стрельбу по демонстрантам, что привело к гибели пяти человек. После чего он был схвачен и публично казнен.

Родители ребенка отвергают факт стрельбы.

Как передавало ИА REGNUM, протесты в Ираке продолжаются более двух месяцев, граждане страны недовольны высокой коррупцией, отсутствием рабочих мест и общим падением уровня жизни.

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