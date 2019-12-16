Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM Петродворцовый, Куйбышевский и Сестрорецкий районные суды Санкт-Петербурга начали новую рабочую неделю с эвакуации. Анонимные злоумышленники вновь разослали сообщения о «заминировании», указав в письмах еще и высшие учебные заведения. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Утром в понедельник, 16 декабря, из-за череды сообщений с угрозами взрывов снова эвакуируются районные суды.

«Суды Санкт-Петербурга продолжают вынужденно тренировать действия в условиях чрезвычайных ситуаций. Процесс эвакуации доведен до совершенства», — отмечают в судебной пресс-службе.

Также в письма злоумышленников, помимо судов, перечислены высшие учебные заведения, как гражданские, так и военные, которые тоже якобы «заминированы».

Напомним, угрозы в адрес государственных учреждений поступают на электронные адреса судебных структур Петербурга на протяжении четвертой недели подряд. Ни в одном случае ранее наличие реальной угрозы не подтвердилось.

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