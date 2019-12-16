Красноярск, , 10:30 — REGNUM Сотрудники УФСБ по Красноярскому краю совместно со следователями пресекли противозаконную деятельность лидера межнациональной преступной группировки. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 декабря в пресс-службе краевого УФСБ.

Уточняется, что группировка состояла из уроженцев стран Закавказья, Центрально-Азиатского региона и России.

Установлено, что члены банда причастны к совершению преступлений общеуголовной направленности. В мае 2018 года Беслан А. 1989 года рождения совершил покушение на убийство своего знакомого из личной неприязни. Его причастность к совершению данного преступления была установлена.

В его жилье в ходе обысков нашли огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

В мае 2018 года в отношении Беслана А. было возбуждено уголовное дело. 27 ноября 2019 года Кировский районный суд Красноярска признал его виновным в инкриминируемом преступлении. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет в колонии строго режима.