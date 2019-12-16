Тюмень, , 10:25 — REGNUM В Тюмени в ночь на 16 декабря 2019 года автомобиль влетел в локомотив на ул. Чаркова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

В ведомстве отметили, что ДТП произошло на переезде, и, согласно юрисдикции, материалы переданы в городское управление ГИБДД по Тюмени.

Подробностями происшествия местная Госавтоинспекция не делится, уточняя лишь, что пострадавших нет. В паблике «АВТО Тюмень. ДТП» сообщается, что на переезде на ул. Чаркова есть сигналы «Стоп» и светофор.