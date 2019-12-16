Уфа, , 10:29 — REGNUM Два человека погибли во время пожара в жилом доме в одной из деревень Башкирии. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По данным пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Ниязгулово в Абзелиловском районе Башкирии поступило на пульт спасателям ранним утром 16 декабря текущего года.

Прибыв на место пожара, огнеборцы установили, что в доме происходит открытое горение.

Сообщается, что огонь был локализован через 23 минуты после поступления сообщения о пожаре. А еще через 10 минут огнеборцы ликвидировали открытое горение. Отмечается, что в ходе разбора конструкций спасатели обнаружили погибшую женщину 1932 и мужчину 1958 годов рождения.

В настоящее время выясняются причины пожара.