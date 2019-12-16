Якутск, , 10:21 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой разлива фекальных стоков ввели в посёлках Усть-Нера и Артык Оймяконского района Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Режим ЧС объявлен в связи с тем, что довольно долгое время МУП «Хотой», которое занимается вывозом мусора и фекальных вод, не получает финансирования.

«ЧС объявлен адля того, чтоб район мог помочь муниципальному предприятию в получении денег на топливо — чтобы автотранспорт мог продолжить работу по вывозу отходов. Вся надежда на министерство ЖКХ Якутии», — пояснил заместитель главы Оймяконского Игорь Водовозов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже по факту загрязнения атмосферного воздуха в результате неудовлетворительной работы ООО «Левобережные очистные сооружения» возбуждено уголовное дело.