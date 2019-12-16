Тбилиси, , 10:34 — REGNUM Грузинского моряка, задержанного в Того, выпустили на свободу. Об этом 15 декабря рассказал пресс-секретарь МИД Грузии Владимир Константиниди, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«Усилиями МИД Грузии и посольства Грузии в Греции, похищенный с судна под греческим флагом грузинский моряк Отар Вардидзе освобожден и находится в Грузии», — рассказал журналистам представитель внешнеполитического ведомства.

Он также сообщил, что всего в течение 2019 года была оказана помощь 25 гражданам Грузии, имеющим проблемы за рубежом.

Напомним, Константиниди был задержан 4 ноября группой вооруженных боевиков. До своего освобождения он находился в плену у захватчиков.