Армавир, Краснодарский край, 16 декабря 2019, 10:15 — REGNUM 50-летний мужчина погиб при пожаре в своей квартире в пятиэтажном жилом доме в Армавире Краснодарского края в ночь на 16 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону. Следственные органы начали доследственную проверку.
По предварительным данным, пожар произошёл в одной из квартир на пятом этаже в пятиэтажке на улице Тимирязева в ночь на 16 декабря. Соседи вызвали пожарных. После того, как спасателям удалось локализовать пожар, на месте было обнаружено тело хозяина квартиры — 50-летнего мужчины.