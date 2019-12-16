Армавир, Краснодарский край, , 10:15 — REGNUM 50-летний мужчина погиб при пожаре в своей квартире в пятиэтажном жилом доме в Армавире Краснодарского края в ночь на 16 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону. Следственные органы начали доследственную проверку.

По предварительным данным, пожар произошёл в одной из квартир на пятом этаже в пятиэтажке на улице Тимирязева в ночь на 16 декабря. Соседи вызвали пожарных. После того, как спасателям удалось локализовать пожар, на месте было обнаружено тело хозяина квартиры — 50-летнего мужчины.

«Предположительно причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы», — уточнили в СУ СКР по региону.