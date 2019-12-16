Владивосток, , 10:17 — REGNUM Почти сутки ждут взлёта пассажиры рейса №1772 Москва-Владивосток, вылет которого откладывается по технической причине, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В социальных сетях пассажиры рейса жалуются на затянувшееся ожидание вылета. Вначале вылет был отложен на три часа, по истечении этого срока авиакомпания объявила пассажирам о замене самолёта, после чего люди были бесплатно размещены в гостинице.

На сайте аэропорта Владивостока размещена информация о задержке рейса.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Аэрофлот» прекратит смс-оповещение пассажиров о начале посадки на самолёт.