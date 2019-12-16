Каменск-Уральский, Свердловская область, , 10:08 — REGNUM Под Каменском-Уральским в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 17-летний юноша и 15-летняя девушка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

ДТП произошло на автодороге из Каменска-Уральского в посёлок Горный 14 декабря. Молодые люди получили тяжёлые травмы и на данный момент проходят лечение в детской больнице Екатеринбурга, при этом юноша до сих пор находится в состоянии комы.

По данным дорожной полиции молодые люди поехали кататься на машине. На скорости 110 километров в час 18-летний водитель, который получил права на управление автомобилем за девять дней до ДТП, врезался в дорожный знак и машина, перевернувшись, вылетела в кювет. В результате аварии пострадали пассажиры машины: 17-летний юноша и 15-летняя девушка.

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