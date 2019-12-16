Уфа, , 10:19 — REGNUM Мужчину в Башкирии приговорили к 3,5 годам лишения свободы за ДТП, в котором погибли четверо дорожных рабочих. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что летом 2019 года житель 54-летний житель Стерлитамака на грузовике «ВОЛЬВО» ехал по трассе «Уфа-Оренбург». Подъезжая к Стерлитамаку, мужчина сбил дорожных рабочих, которые в это время ремонтировали отбойники.

В результате аварии четыре человека скончались на месте, еще двоих госпитализировали в больницу с различными травмами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ.

Отмечается, что мужчина свою вину полностью признал. В результате суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме этого, мужчину лишили права управлять транспортными средствами на срок 3 года.

Сообщается, что приговор в законную силу не вступил.