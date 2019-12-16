Москва, , 10:07 — REGNUM У меня как подписчика ОККО (онлайн-кинотеатр для просмотров фильмов в хорошем качестве) есть претензии к качеству трансляции английской премьер-лиги по футболу. Но в данном случае я полностью на стороне Rambler, потому что если кто-то способствует краже контента, то это необходимо пресекать, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя претензии компании Rambler к сервису Twitch.

«Даже если это крупный американский центр стриминга. В США за такие вольности даже к уголовной ответственности привлекают, что уж там говорить про гигантские штрафы.

И если власти США борются за защиту авторских и иных интеллектуальных прав своих компании во всех странах мира, то мы вправе ожидать, что они поддержат и усилия российских судов по пресечению аналогичных нарушений американской компанией», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Rambler Group, владеющая эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, потребовала заблокировать видеостриминговый сервис Twitch в РФ за незаконную трансляцию матчей.

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