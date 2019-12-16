Астрахань, 16 декабря 2019, 10:03 — REGNUM Астраханские пограничники задержали браконьера — ущерб, который он нанёс окружающей среде, оценивается в 36 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области 16 декабря.
В отношении уроженца Республики Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258.1 УК РФ. Мужчина был задержан в Астрахани в ноябре этого года. В кузове его автомобиля, в тайнике, обнаружили 263 экземпляра русского осетра общим весом 800 килограммов. По оценке специалистов, размер ущерба, причинённый водным биологическим ресурсам, превысил 36 млн рублей.