Астрахань, , 10:03 — REGNUM Астраханские пограничники задержали браконьера — ущерб, который он нанёс окружающей среде, оценивается в 36 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области 16 декабря.

В отношении уроженца Республики Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258.1 УК РФ. Мужчина был задержан в Астрахани в ноябре этого года. В кузове его автомобиля, в тайнике, обнаружили 263 экземпляра русского осетра общим весом 800 килограммов. По оценке специалистов, размер ущерба, причинённый водным биологическим ресурсам, превысил 36 млн рублей.

«Вся рыба имела следы незаконной добычи из естественной среды обитания. Санкцией закона за незаконный оборот ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации предусмотрено наказание до четырёх лет лишения свободы», уточнили в управлении.