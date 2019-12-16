Соледар, ДНР, 16 декабря 2019, 10:06 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив восемь единиц боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили три мины калибра 82 мм, применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
Жертв среди мирных жителей ДНР, а также повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 65 единиц боеприпасов.
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