Соледар, ДНР, , 10:06 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив восемь единиц боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили три мины калибра 82 мм, применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Донецк («Вольво-центр»), Жабичево, Еленовка, Безыменное», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей ДНР, а также повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 65 единиц боеприпасов.

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