Ульяновск, , 10:02 — REGNUM В железнодорожном районе Ульяновска вынесен приговор заведующей одного из детских садов, которую обвинили в мошенничестве. Суд назначил ей 300 тыс. рублей штрафа при нанесённом ущербе 170 тыс. рублей, сообщает прокуратура Ульяновской области.

В ходе нее установлено, что заведующая детского сада компенсирующего вида вносила в табели учёта рабочего времени ложные сведения об исполнении должностных обязанностей уволенным местным жителем. По данным прокуратуры, это продолжалось с января 2012 года по апрель 2018 года.

«Средства, перечисляемые на оплату труда псевдоработника, злоумышленница расходовала по собственному усмотрению», — говорят в прокуратуре.

Нанесённый муниципальному бюджету ущерб оценён на сумму более 170 тыс. рублей. Суд признал её виновной в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), назначив 300 тыс. рублей штрафа в доход государства.

Кроме того, она на два года лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Также определено взыскать причиненный бюджету ущерб. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала года прокуратура пресекла почти 700 фактов укрывательства преступлений сотрудниками правоохранительных органов. Из них более половины — хищения имущества, более 60 фактов причинения вреда здоровью человека, а также уголовно-наказуемого хулиганства.