Хойма, , 10:05 — REGNUM Жительницу округа Хойма на востоке Уганды задержали по подозрению в убийстве своего любовника, якобы совершенного после того, как она узнала, что он тайно принимает антиретровирусные препараты для ВИЧ-инфицированных. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на свои источники.

В соответствии с заявлением полиции, тело 35-летнего Эммануэля Тумусииме было обнаружено в его доме в городе Кигоробья. Как заявил официальный представитель в регионе Джулиус Хакиза в интервью газете Daily Monitor, предварительная экспертиза показала, что Тумусииме умер насильственной смертью.

«Обнаружив, что ее любовник мертв, подозреваемая закрыла дом, взяла бода-бода (местное мото-такси) и явилась в полицейский участок, сообщив об убийстве», — рассказал Хакиза.

По его словам, подозреваемая признала свою вину, заявив, что была разочарована, узнав, что ее любовник был болен СПИДом и что теперь она тоже может быть инфицирована, что и стало мотивом для убийства.