Якутск, , 10:02 — REGNUM В полицию поступило сообщение от жительницы Ленского района Якутии об угрозе убийством, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Прибывший на вызов участковый выяснил подробности происшествия. 25-летний безработный, ранее судимый устроил разбой в квартире бывшей сожительницы. Он пришёл за вещами и вспыхнула ссора. Мужчина стал угрожать женщине убийством, разбил сотовый телефон, наносил удары ей по голове. Потерпевшей удалось выбежать из квартиры и спрятаться у соседей.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, жительницу Чувашии жестока убили грабители, предварительно забрав 4 тыс. рублей и два телефона.