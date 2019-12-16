Санкт-Петербург, , 09:52 — REGNUM Полицейские Невского района Петербурга разыскивают злоумышленников, похитивших из ювелирного магазина драгоценные изделия на сумму более 10 миллионов рублей. Преступники проникли в магазин снизу. Об этом сообщает 16 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ограбление произошло в ночь с 14 на 15 декабря на проспекте Большевиков, 3, в магазине «Адамас». С заявлением о пропаже ювелирных изделий в полицию обратилась 35-летняя сотрудница сети. По ее словам, злоумышленники проникли в магазин, когда тот был закрыт, проломив отверстие из подвального помещения в служебную комнату, после чего спилили двери на двух сейфах, похитили ювелирные изделия и скрылись.

«Материальный ущерб составляет более 10 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража)», — говорится в сообщении Главка.

В настоящий момент, полицейскими предпринимаются все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленников.

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Добавим, что этот же магазин в конце января 2018 года был ограблен на 60 млн рублей в результате вооруженного налета. Но тогда преступники были настигнуты по горячим следам и задержаны в ходе перестрелки с полицией. В настоящее время двое грабителей осуждены, третий находится в бегах.