Рославль, Смоленская область, 16 декабря 2019, 09:47 — REGNUM Доследственную проверку по факту смерти 12-летнего школьника в городе Рославле Смоленской области начало Следственное управление Следственного комитета по региону, сообщили в пресс-службе ведомства 16 декабря.
Трагедия произошла 15 декабря. Как уточняет издание Readovka, дети катались на катке, затем школьники зашли в подъезд одного из жилых домов. Там дети, по неподтверждённым данным, употребили неустановленное вещество, одному из школьников стало плохо. На место прибыла скорая, но медики не смогли спасти мальчика.