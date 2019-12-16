Рославль, Смоленская область, , 09:47 — REGNUM Доследственную проверку по факту смерти 12-летнего школьника в городе Рославле Смоленской области начало Следственное управление Следственного комитета по региону, сообщили в пресс-службе ведомства 16 декабря.

Трагедия произошла 15 декабря. Как уточняет издание Readovka, дети катались на катке, затем школьники зашли в подъезд одного из жилых домов. Там дети, по неподтверждённым данным, употребили неустановленное вещество, одному из школьников стало плохо. На место прибыла скорая, но медики не смогли спасти мальчика.

«Следователи проведут все необходимые процессуальные действия с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в СК.