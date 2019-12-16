Манила, , 09:47 — REGNUM По меньшей мере 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах. Об этом сообщает газета Manila Bulletin.

Подземный толчок магнитудой 6,8 привёл к повреждению 19 зданий и шести социальных объектов. Люди пострадали в провинции Давао Дель Сур.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение у побережья Филиппин произошло 15 декабря. В городе Матанао при частичном обрушении дома погиб ребёнок.

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