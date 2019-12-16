Курган, , 09:36 — REGNUM В Курганской области осуждены грабители автозаправочной станции. Каждого из них приговорили к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Установлено, что в ноябре 2018 года подсудимые ворвались на АЗС возле Мишкино в масках. Один из них был вооружён битой, второй — предметом, похожим на пистолет. Они потребовали деньги у кассира, но та успела вызвать полицию и убежать от грабителей.

Суд признал их виновными по ч. 3 ст.162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). Приговор в законную силу не вступил.