Инчхон, Южная Корея, , 09:26 — REGNUM В Южной Корее приговорили к тюремному заключению пожилого мужчину за незаконное посещение КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, суд Инчхона приговорил 61-летнего мужчину к шести месяцам тюремного заключения за нарушение закона об межкорейском сотрудничестве.

Известно, что 27 сентября 2018 года пожилой мужчина отправился в КНДР через международный аэропорт Даляня. Целью его визита являлась покупка произведения искусства.

Отмечается, что перед посещением Северной Кореи мужчина не получил одобрения на поездку в министерстве объединения.

Через пять дней мужчина вернулся на родину тем же маршрутом, привезя с собой 37 «сувениров», среди которых оказались и книги по искусству. Чемодан был изъят сотрудниками Таможенной службы.