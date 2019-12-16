Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 09:19 — REGNUM В ямальском городе Новый Уренгой во время плановой тревоги в школе «Земля родная» раздетых детей заставили выпрыгивать через окно в снег. Об этом сообщает N24.ru.

Видео со странными учениями выложили в интернет сами ученики. На нём запечатлено, как на морозе дети стоят без верхней одежды, кто-то вытряхивает снег из лёгкой сменной обуви. В итоге некоторые ученики школы «Земля родная» слегли после противопожарной тренировки с простудными заболеваниями. По словам родителей, учитель предложил школьникам эвакуироваться из окна кабинета на первом этаже.

Директор школы Светлана Боцян уже встретилась с возмущёнными родителями, заверив, что «креативный» учитель технологии понесёт наказание. Хотя за эвакуацией через окно наблюдала вся школа.

«К сожалению, меня не было в школе. В момент проведения эвакуации с учителями находился пожарный, который координировал действия педагогов и детей», — пыталась оправдаться директор.

Отмечается, что тренировка проводилась в рамках выездной проверки МЧС перед новогодними праздниками в местах массового скопления людей.