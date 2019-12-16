Киншаса, , 09:22 — REGNUM В результате нападения боевиков в Демократической Республике Конго (ДРК) были убиты 22 человека, об этом 16 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел на востоке страны в деревне Нтомби. Как отмечают журналисты агентства, боевики принадлежали к одной из группировок.

«Среди жертв было 15 мужчин и 7 женщин, в основном фермеры. Они были убиты из огнестрельного оружия, а также с помощью мачете», — отметил в комментарии журналистам представитель местной правозащитной организации Патрик Мусубао.

Напомним, боевики в Конго регулярно совершают нападения на местных жителей. В течение декабря 2019 года от их атак сразу в нескольких регионах страны погибли 26 человек.

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