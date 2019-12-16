Тариме, Танзания, , 09:14 — REGNUM Представитель администрации одной из деревень округа Тариме подозревается в проведении процедуры женского обрезания. Об этом передает Восточноафриканское телевидение (ЕАtv) со ссылкой на заявление главы округа Тариме Мтеми Мсафири.

Выступая на открытии кризисного центра Масанга для девушек, бежавших от женского обрезания в деревнях, Тариме заявил, что чиновник подозревается в проведении калечащей процедуры собственным детям. Мсафири подчеркнул, что как только чиновник будет задержан, он будет передан в судебные органы.

«Существуют соответствующие законы и мы обязаны их соблюдать, мне стало известно, что один чиновник провел процедуру обрезания собственным дочерям, в настоящее время мы его разыскиваем, к сожалению, мы не встретили его детей [для доказательства преступления], мы ждем, как только они объявятся и тогда немедленно произведем арест», — заявил Мсафири.

Обращаясь к жителям округа, он также добавил: «Я хочу подчеркнуть, что любой обычай, который идет вразрез с законом, должен быть искоренен, и если у вас есть информация о других чиновниках, причастных к этому [женскому обрезанию], сообщите мне, и я распоряжусь об их аресте».