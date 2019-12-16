Уфа, , 09:02 — REGNUM 10-месячный ребенок пострадал в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Уфе. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла примерно в 10 часов вечера 14 декабря рядом с домом №232 по улице Пугачева.

Автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 48-летний водитель, при совершении разворота, столкнулся с автомобилем «Хундай Гетц», которая ехала в попутном направлении.

В результате аварии пострадал 10-месячный ребенок и его 36-летняя мама. Они получили ушибы.

По словам водителя «Лады», в момент аварии малыш был на руках у матери, несмотря на то, что автомобиле имелось автокресло.

Отмечается, что в автомобиле «Хундай» ехали два ребенка, которые были пристёгнуты. Они, к счастью, не пострадали.