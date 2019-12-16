Екатеринбург, , 08:58 — REGNUM В Екатеринбурге ночью на улице Металлургов сгорел автомобиль «Мазда». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Инцидент произошёл в 03:30 по местному времени. На место происшествия выезжал пожарный расчёт. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ управления МВД по Екатеринбургу, на место выезжала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места происшествия. По данному инциденту полицией проводится проверка.

«Причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы», — уточнили в полиции.

Напомним, что аналогичный инцидент произошёл в Екатеринбурге на улице Романтической 14 декабря. В то утро сгорел автомобиль «Пежо».