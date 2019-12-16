Мирный, Якутия, , 09:04 — REGNUM В посёлке Заречный Мирнинского района Якутии водитель автомобиля скорой медицинской помощи «УАЗ» врезался в трактор-погрузчик, сообщает корреспондент ИА REGNUM. У пострадавшего водителя экспертиза показала алкогольное опьянение.

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По информации ГИБДД Якутии, водитель скорой выехал на встречную полосу движения и столкнулся с трактором-погрузчиком. В результате столкновения пострадал водитель кареты скорой помощи. Его с травмой грудной клетки, закрытым переломом ребер, ушибами госпитализировали.

По словам пострадавшего, за 25-летний водительский стаж у него не было нарушений, в этот день он впервые сел пьяным за руль — результат медосвидетельствования показал 0,75 мг/л.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге в результате ДТП с тремя автомобилями пострадали два водителя, причем водитель третьей машины, который и устроил столкновение, был пьяный и не пострадал.