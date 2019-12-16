Кемерово, , 08:54 — REGNUM В Кемерове накануне вечером, 15 декабря, в многоквартирном доме произошёл пожар, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как уточнили в ведомстве, горела квартира в одной из девятиэтажек города. На момент прибытия первого подразделения в подъезде на шестом этаже было плотное задымление. По лестничным маршам из дома были выведены семнадцать человек, в числе которых три ребёнка. Ещё 51 человек эвакуировались самостоятельно. Медицинская помощь жильцам не потребовалась.

Позже выяснилось, что очаг возгорания находился в общем коридоре. Сгорели мебель и оплавился слаботочный кабель. По предварительным данным, причина пожара — неосторожность при курении.