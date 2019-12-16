Эрбиль, Ирак, 16 декабря 2019, 08:53 — REGNUM Курдские пешмерга в Иракском Курдистане приступили к спецоперации против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 15 декабря сообщает Kurdistan.ru.
По данным журналистов, боевые действия развернулись в районе Грмиян в ответ на нападение террористов на позиции курдских сил безопасности.
Напомним, несмотря на заявления властей Ирака о полной победе над боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), террористы продолжают совершать нападения на вооруженные силы страны, а также на мирных граждан.
ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ
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