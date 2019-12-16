* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Эрбиль, Ирак, , 08:53 — REGNUM Курдские пешмерга в Иракском Курдистане приступили к спецоперации против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 15 декабря сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, боевые действия развернулись в районе Грмиян в ответ на нападение террористов на позиции курдских сил безопасности.

Напомним, несмотря на заявления властей Ирака о полной победе над боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), террористы продолжают совершать нападения на вооруженные силы страны, а также на мирных граждан.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Нигера почтил память убитых террористами военнослужащих