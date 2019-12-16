Улан-Удэ, , 08:44 — REGNUM В Бурятии объявили в розыск 13-летнего мальчика, который 13 декабря ушёл из дома и до сих пор не вернулся. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

Как отмечается в ориентировке, пропавший европейской внешности, на вид 12−13 лет, рост 150 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза серого цвета. Он был одет в чёрную куртку с красными вставками. Отмечается также, что ранее подросток уже уходил из дома.

«При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении просим сообщить в полицию», — добавили в МВД.

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