Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:43 — REGNUM В Нижнем Тагиле вынесен приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в нанесении смертельных травм молотком своему знакомому (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Решение вынес Дзержинский районный суд на основании вердикта присяжных. Гражданка признана виновной и приговорена к девяти с половиной годам лишения свободы. Приговор может быть обжалован.

Отметим, что обвиняемая своей вины не признаёт.

По версии следствия, преступный эпизод в Нижнем Тагиле произошёл в ночь с 21 на 22 августа 2018 года в квартире потерпевшего, который распивал спиртные напитки с подсудимой. Женщина обиделась на оскорбительные высказывания потерпевшего в адрес её дочери, после чего взяла молоток и нанесла мужчине удары по голове. В результате полученных травм потерпевший скончался в больнице через два дня.