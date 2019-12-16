Гвадалахара, Мексика, , 08:42 — REGNUM Мексиканская прокуратура завершила часть работы по разбору человеческих останков, обнаруженных месяс назад на ферме за городом Гвадалахара, сообщает 15 декабря Voice of America.

Сообщается, что обнаруженные останки принадлежать как минимум 50 жертвам неизвестных убийц. Начата работа по идентификации останков и установлению причин смерти. В настоящий момент опознаны тела 12 мужчин и одной женщины. Все они ранее считались пропавшими без вести.

Власти продолжают расследование.

Напомним, в июле недалеко от Гвадалахары было обнаружено захоронение более двух десятков человек, а в мае полицейские нашли тела 34 жертв насилия. По данным источника, с тех пор как власти в 2006 году объявили о борьбе с наркоторговлей, в Мексике бесследно пропало по меньшей мере 40 тысяч человек.