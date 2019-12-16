Благовещенск, , 08:51 — REGNUM Благовещенский городской суд вынес решение о наказании мужчины, сообщившего в правоохранительные органы заведомо ложную информации о минировании кинотеатра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского суда.

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Установлено, что 1 января 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в фойе киноконцертного комплекса «Благовещенск», из хулиганских побуждений решил позвонить на номер 112 и сообщить о якобы заложенной бомбе. Правоохранители прибыли на место вызова, провели ряд следственных и иных процессуальных действий, в ходе которых взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.

Свою вину мужчина признал, в содеянном раскаялся. В качестве наказания он получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре полиция задержала несовершеннолетнего хулигана, который по телефону «заминировал» свою школу.