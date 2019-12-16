Додома, , 08:35 — REGNUM 37 жителей столицы Танзании, Додомы, были доставлены в областную больницу с подозрением на острое пищевое отравление. Об этом передает Восточноафриканское телевидение (ЕАtv).

По информации журналистов телеканала, все они ели фасоль и угали (туго сваренная каша на основе кукурузной муки) на поминальной службе в районе Мтумба.

Главный врач Областной больницы Додомы Ибензиа Эрнест подтвердил поступление пострадавших в воскресенье, 15 декабря.

«Мы действительно приняли 37 человек, мы продолжаем их лечение, известно, что все они ели угали и фасоль в одном месте, к счастью, никто из них не погиб», — заявил Эрнест в интервью телеканалу.

Главный врач добавил, что специальная комиссия уже начала расследование инцидента и, по его словам, в скором времени будут обнародованы его предварительные результаты.