Екатеринбург, , 08:24 — REGNUM На Урале в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, а ещё трое получили травмы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Дорожный инцидент произошёл на автодороге Екатеринбург — Курган в 08:00 по местному времени. По предварительной информации, на повороте в районе 61-го километра дороги из кузова грузовика выпала 16-тонная платформа гусеничного крана на встречные автомобили «УАЗ» и «ВАЗ-2108». Водитель «УАЗ» погиб на месте.

На данный момент сотрудники дорожной полиции устанавливают личности пострадавших и погибшего. Движение на данном участке автодороги из-за аварии затруднено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за ДТП в Екатеринбурге было затруднено движение автотранспорта по переулку Шефскому.

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