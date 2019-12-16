Ханты-Мансийск, , 08:18 — REGNUM В Югре в результате столкновения автомобилей «Ниссан Санни» и «ВАЗ-2110» погибли четыре человека. Трагедия произошла вечером 15 декабря на трассе «Иртыш», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Авария произошла в 20:30 (18:30 мск). Водитель «Ниссан Санни» не справился с управлением и попал в занос, задел встречные автомобили «Ладу Калина» и «ВАЗ-2110».

В результате столкновения погибли все, кто находился в «ВАЗ». Водитель «Ниссан» госпитализирован. Все обстоятельства аварии выясняются.