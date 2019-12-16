Екатеринбург, , 08:12 — REGNUM В аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» задержан багаж гражданина, летевшего с пересадкой в Стамбуле из Аргентины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

В ходе досмотра таможенники обнаружили в багаже у мужчины кинжал и штык-нож. Он пояснил, что приобрёл их в юноамериканской стране как сувениры, и они являются «бутафорией». В итоге предметы были отправлены на экспертизу, по итогам которой будет принято решение.

«При ввозе предметов, похожих на холодное оружие, пассажир может быть спокоен только при наличии документов от производителя, подтверждающих, что это сувенирная продукция», — сообщил начальник таможенного поста Дмитрий Шишкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту «Кольцово» таможенники задерживали экзотический багаж. Так, в августе гражданин пытался привезти в Екатеринбург горную курочку из Таджикистана.

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