Екатеринбург, 16 декабря 2019, 08:12 — REGNUM В аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» задержан багаж гражданина, летевшего с пересадкой в Стамбуле из Аргентины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
В ходе досмотра таможенники обнаружили в багаже у мужчины кинжал и штык-нож. Он пояснил, что приобрёл их в юноамериканской стране как сувениры, и они являются «бутафорией». В итоге предметы были отправлены на экспертизу, по итогам которой будет принято решение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту «Кольцово» таможенники задерживали экзотический багаж. Так, в августе гражданин пытался привезти в Екатеринбург горную курочку из Таджикистана.
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