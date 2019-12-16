Орск, Оренбургская область, , 07:32 — REGNUM В городе Орск Оренбургской области пожар унес жизни двух человека, среди которых есть ребёнок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, возгорание тушили в многоэтажном доме. В ликвидации пожара задействовали четыре боевых расчета. Огонь уничтожил в квартире 12 квадратных метров.

По данным информресурсов, очаг возгорания находился на девятом этаже. Из-за пожара погибли 20-летний парень и его 11-летняя сестра. Предварительной причиной ЧП называют неосторожность при курении.

По соседству с погибшими жил мужчина, злоупотребляющий алкоголем. Именно сосед устроил пожар, сообщает 1743.ru.