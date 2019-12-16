Екатеринбург, , 07:27 — REGNUM В Екатеринбурге в дорожно-транспортное происшествие попали четыре автомобиля. Как сообщает информационный портал Е1, дорожный инцидент произошёл в переулке Базовом, где из-за ДТП образовались автомобильные пробки.

По данным очевидцев события, водителю одного из автомобилей стало плохо за рулём, после чего он «собрал» ещё три автомобиля. Уточняется, что мужчине вызвали скорую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы пешеход, переходивший улицу на красный свет. Мужчина доставлен в городскую больницу № 23.

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