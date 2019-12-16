Якутск, , 07:52 — REGNUM Прокуратура Якутии подвела итоги состояния преступности на территории республики за 11 месяцев 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В общей сложности зарегистрировано 11 514 преступлений.

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Ведомство отметило, что на территории 23 городов и районов Якутии на 27,2% снизилось количество особо тяжких преступлений.

Больше всего регистрируется преступлений против собственности — 5 128, из них 3 468 краж, 297 грабежей, 37 разбойных нападений, 27 вымогательств и 1 222 случая мошенничества.

Экономических преступлений зафиксировано — 552, 142 — преступления коррупционной направленности, сохраняется тенденция роста выявления экологических преступлений — с 75 до 115.

В состоянии алкогольного опьянения совершено на 1,7% больше преступлений, чем в 2018 году. В состоянии наркотического опьянения — 49 преступлений, токсического — 3.

Больше преступлений стали совершать женщины. В прошло году таких было 1 030, в 2019-м уже — 1204.

Как сообщало ИА REGNUM, омбудсмен по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин обратился к Владимиру Путину с предложением разработать механизм защиты пострадавших от преступников.