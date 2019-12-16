Петропавловск-Камчатский, , 07:50 — REGNUM На острове Беринга, на Камчатке, сгорел жилой дом. Из-за пожара без крыши над головой остался 21 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В селе Никольское Алеутского района Камчатки (Командорские острова) огонь полностью уничтожил жилое здание. В числе более чем двух десятков погорельцев четверо детей. Для всех в настоящее время найдено место временного проживания — часть погорельцев разместилась у родных, остальным временный кров представили пограничники.

Работники заповедника «Командорский», которые также проживали в этом доме, пока размещены в гостинице заповедника. Власти пообещали решить вопрос с жильём для пострадавших. Скорее всего, это будут денежные выплаты на приобретение жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в Петропавловске-Камчатском загорелся двухэтажный жилой дом. Обрушения кровли удалось избежать, люди не пострадали. Огнём повреждена часть помещений.