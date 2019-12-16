Дакка, , 06:47 — REGNUM Пожар на фабрике вентиляторов недалеко от столицы Бангладеш Дакки унес жизни десяти человек, однако жертв может быть больше, сообщает 16 декабря сингапурский новостной канал Channel News Asia.

Возгорание в трехэтажном здании завода на окраине Дакки местные пожарные тушили в течение двух часов. После того, как пожар был потушен сотрудники экстренных служб обнаружили в здании тела десяти человек. Точное количество находившихся на фабрике сотрудников не известно, пожарные продолжают проливать и разбирать контсрукции.

Напомним, трагедия произошла всего через четыре дня после крупного пожала на заводе пластмасс в пригороде Дакки. Тогда в результате возгорания погибли 19 человек.

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