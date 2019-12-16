Благовещенск, , 06:47 — REGNUM Нескольким главам муниципалитетов Приамурья поступили предложения от неизвестных мошенников раскошелиться на кругленькие суммы, якобы для встречи неких важных комиссий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Звонки от неизвестных поступают главам районов и руководителям крупных учебных заведений. При этом злодеи представляются сотрудниками аппарата губернатора. В ходе беседы мошенники уверяют, что в районы и учебные заведения должна прибыть «комиссия» и вымогают деньги на подготовку к встрече высоких гостей. По данным правоохранителей, звонки осуществляются из Липецкой области. Всех, кто столкнулся с мошенниками, просят обращаться в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, малолетний телефонный террорист из Комсомольска-на-Амуре попался правоохранителям после того, как он сделал ложное сообщение о минировании своей школы.