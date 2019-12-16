Благовещенск, , 06:30 — REGNUM В Благовещенске житель города оштрафован за демонстрацию нацистской символики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сосед правонарушителя обвинил его в росписи стен подъезда нацистской символикой, которую ему пришлось устранять своими силами. Дело дошло до суда, где выяснилось, что у обвиняемого аватарка в сети WhatsApp представляет собой нацистскую свастику.

«Он увлекается историей Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, в частности, изучает нацистскую символику, однако не занимается пропагандой и публичным демонстрированием нацистской атрибутики или символики либо атрибутики. Между ним и соседом, объяснения которого содержатся в материалах дела, имеются конфликтные отношения по причине производимого последним ремонта в позднее время суток, чем и обусловлены объяснения», — сказано в постановлении суда.

Решением суда на виновного наложен штраф в размере 1000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла решение не наказывать за демонстрацию нацистской символики в учебных целях .