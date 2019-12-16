Хабаровск, , 06:21 — REGNUM Авиарейсы из Хабаровска не могут своевременно прибыть во Владивосток из-за сильного тумана, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как следует из информации на официальных страницах аэропорта в социальных сетях, туман задерживает рейсы во Владивосток из Токио, Южно-Сахалинска, Якутска, Москвы, Новосибирска, Яньцзи.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в аэропорту Хабаровска экстренно сел самолёт с обледенелым шасси. Лайнер следовал из Якутска, посадка прошла в штатном режиме. 117 пассажиров не пострадали, самолёт отправили на техосмотр.