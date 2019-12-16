Артём, Приморский край, , 06:24 — REGNUM В Приморье направлено в суд дело в отношении бывшего врио директора ФГУП «Дальневосточное», который обвиняется в невыплате зарплаты уволенным работникам госпредприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

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В ведомстве рассказали, что «Дальневосточное» является сельхозпредприятием, которое занимается выращиванием овощей и производством молочной продукции в городе Артёме. В 2018 года руководитель предприятия не выплачивал средний месячный заработок на период трудоустройства 90 уволенным по сокращению штата работникам. Общая сумма задолженности превысила 4 млн рублей. При этом, как считают следователи, у предприятия были деньги, но руководитель тратил их «на цели, не связанные с выплатой заработной платы и иных обязательных платежей».

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель торговой организации во Владивостоке заплатит штраф за неисполнение трудового законодательства: проверка установила, что он неоднократно задерживал выплаты зарплат своим сотрудникам.